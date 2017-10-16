Меркель назвала успех правых на выборах в Австрии серьезным вызовом для политики

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Успех Австрийской партии свободы (АПС) на выборах в парламент, по итогам которых правые стали второй крупнейшей политической силой в стране, является вызовом для всей политической системы республики. Такое мнение высказала в понедельник канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель на пресс-конференции и в Берлине.

"Результат АПС - это вызов для политических сил", - сказала она, отметив, что рада победе на выборах консервативной Австрийской народной партии (АНП) во главе с Себастаином Курцом. "Я думаю, надо подождать форматирования правительства и, надеюсь, будем вместе работать на европейкой площадке", - добавила Меркель.

Согласно последним данным, консервативная АНП уверенно занимает первое место на выборах с 31,4% голосов. Второе место у Австрийской партии свободы с 27,4% голосов. Социал-демократическая партия Австрии занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов.

Примечательно, что одним из вариантов развития событий в Австрии является формирование правящей коалиции с участием АПС. В прошлый раз, в начале двухтысячных участие партии в правительстве привело к бойкоту Австрии со стороны ряда стран ЕС. Кроме того, немецкая правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает австрийских "свободников" своими ближайшими партнерами в Европе. При этом Меркель неоднократно заявляла о том, что ХДС не будет ни при каких условиях сотрудничать с АдГ.