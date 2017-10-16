Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель назвала успех правых на выборах в Австрии серьезным вызовом для политики

Международная панорама
16 октября, 14:53 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, октября. /ТАСС

По последним данным, Австрийская партия свободы занимает второе место, набрав 27,4% голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Успех Австрийской партии свободы (АПС) на выборах в парламент, по итогам которых правые стали второй крупнейшей политической силой в стране, является вызовом для всей политической системы республики. Такое мнение высказала в понедельник канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель на пресс-конференции и в Берлине.

"Результат АПС - это вызов для политических сил", - сказала она, отметив, что рада победе на выборах консервативной Австрийской народной партии (АНП) во главе с Себастаином Курцом. "Я думаю, надо подождать форматирования правительства и, надеюсь, будем вместе работать на европейкой площадке", - добавила Меркель.

Согласно последним данным, консервативная АНП уверенно занимает первое место на выборах с 31,4% голосов. Второе место у Австрийской партии свободы с 27,4% голосов. Социал-демократическая партия Австрии занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов.

Примечательно, что одним из вариантов развития событий в Австрии является формирование правящей коалиции с участием АПС. В прошлый раз, в начале двухтысячных участие партии в правительстве привело к бойкоту Австрии со стороны ряда стран ЕС. Кроме того, немецкая правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает австрийских "свободников" своими ближайшими партнерами в Европе. При этом Меркель неоднократно заявляла о том, что ХДС не будет ни при каких условиях сотрудничать с АдГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австрия Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама