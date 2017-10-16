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Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы

Международная панорама
16 октября, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Арсен Павлов был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о задержании членов украинской группировки, причастной к гибели Арсена Павлова, известного как Моторола.

"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели [Арсена] Палова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Арсен Павлов был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил. Преступники заложили мощное взрывное устройство в лифте и привели его в действие, когда Павлов поднимался на свой этаж. Следственно-оперативная группа МВД и министерства госбезопасности ДНР квалифицировала этот взрыв как террористический акт.

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