Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с Ираном

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Выполнение ядерного соглашения с Ираном может дать как положительные, так и негативные результаты, не исключено, что сделка может быть расторгнута. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на заседании своего кабинета. Трансляцию вели местные СМИ.
"Посмотрим, что произойдет на втором этапе [реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)]. Он может привести как к положительным [результатам], так и к очень негативным. Может произойти полное прекращение [сделки] - это очень реальная возможность, некоторые говорят, что это большая возможность. Но [результаты] могут оказаться и положительными, посмотрим, что произойдет", - сказал президент.