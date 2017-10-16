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Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с Ираном

Международная панорама
16 октября, 19:53 UTC+3

Президент США отметил, что второй этап реализации Совместного всеобъемлющего плана действий может привести как к положительным, так и к негативным результатам

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Выполнение ядерного соглашения с Ираном может дать как положительные, так и негативные результаты, не исключено, что сделка может быть расторгнута. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на заседании своего кабинета. Трансляцию вели местные СМИ.

"Посмотрим, что произойдет на втором этапе [реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)]. Он может привести как к положительным [результатам], так и к очень негативным. Может произойти полное прекращение [сделки] - это очень реальная возможность, некоторые говорят, что это большая возможность. Но [результаты] могут оказаться и положительными, посмотрим, что произойдет", - сказал президент.

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