Суд решил заключить под стражу лидеров двух каталонских сепаратистских организаций

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Испанский суд решил заключить под стражу Жорди Санчеса и Жорди Куишарта - лидеров организаций Национальная каталонская ассамблея и "Омниум културал", которые выступают за выход региона из состава королевства. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, они задержаны без права выхода под залог по делу о возможном подстрекательстве к мятежу. Ранее суд постановил оставить на свободе главу полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра) Хосепа Луиса Траперо, который также проходит по данному делу. Он должен сдать паспорт и являться в суд каждые 15 дней.

20 и 21 сентября гражданская гвардия проводила в Каталонии обыски в офисах ряда компаний и домах в связи с расследованием организации референдума о независимости. Были задержаны более десяти человек. Тогда из-за этих событий в Барселоне прошли массовые акции протеста, ряд участников демонстраций попытался силой помешать сотрудникам правоохранительных органов выполнить свою работу. Санчес и Куишарт призывали людей выходить на улицу и не расходиться.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.