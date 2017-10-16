Пентагон пытается приуменьшить значение стычек между отрядами курдов и иракской армией

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Пентагон пытается приуменьшить значение произошедших в провинции Киркук боестолкновений между курдскими отрядами "пешмерга" и подразделениями иракской армии. Как заявил в понедельник журналистам официальный представитель американского минобороны полковник Роберт Мэннинг, власти США "видели сообщения об ограниченном обмене огнем в предрассветные часы [16 октября], но считают, что это был изолированный инцидент".
"Мы не наблюдали такого уровня насилия, о котором говорилось в некоторых сообщениях [СМИ]", - продолжил он. "Мы призываем все стороны избегать действий, ведущих к обострению ситуации. Мы против насилия, против дестабилизирующих шагов, которые отвлекают от борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и подрывают стабильность в Ираке", - указал Мэннинг.
По словам полковника, иракские войска вошли в Киркук в рамках операции, проводимой коалицией, которую возглавляют США, по уничтожению боевиков ИГ в Ираке и Сирии. "Передвижения иракской военной техники [по провинции Киркук] не являются наступательными действиями", - отметил он.
Как подчеркнул Мэннинг, США выступают за единый Ирак. "Несмотря на вызывающее сожаление решение правительства Иракского Курдистана добиваться проведения референдума о независимости, диалог остается наилучшими вариантом снижения напряженности и решения долгосрочных вопросов", - заметил он. "Мы призываем сосредоточиться на противостоянии общей угрозе - ИГ, - добавил полковник. - Мы остаемся приверженными цели уничтожения ИГ".
Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому присоединился Киркук. В понедельник утром премьер- министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в этой провинции.