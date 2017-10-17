Шесть человек погибли в результате нападения на полицейский участок в Афганистане

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, 30 получили ранения в результате нападения боевиков на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).