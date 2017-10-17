Минобороны Израиля: страна не допустит передачу Ираном оружия через Сирию в Ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил на встрече с российском коллегой Сергеем Шойгу, что еврейское государство не допустит передачу высокотехнологического оружия через Сирию в Ливан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба израильского минобороны.
"Мы действуем ответственно и решительно, - сказал он. - Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом мы не позволим Ирану и "Хезболлах" превратить Сирию в форпост против Израиля и не допустим передачу высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан".
Встреча министров обороны РФ и Израиля состоялась в понедельник в Тель-Авиве. На вторник запланированы переговоры Шойгу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.