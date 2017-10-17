США намерены в 2018 году обучить еще четыре батальона Вооруженных сил Украины

ВАШИНГТОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Пентагон планирует в будущем году подготовить еще четыре батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил представитель Европейского командования (EUCOM, ЮКОМ) ВС США.

"Могу сказать, что мы будем помогать при четырех ротациях, запланированных в течение следующего года", - заявил этот представитель ЮКОМ. Как он пояснил, речь идет о подготовке в ходе каждой такой ротации по одному батальону. "Под ротациями понимается чередование элементов украинской армии размером с батальон, принимаемых в рамках программы, которая реализуется Совместной многонациональной группой по обучению [ВС] Украины, как это происходило на протяжении последних нескольких лет. Это просто продолжение реализации программы, действующей с 2015 года", - сказал американский представитель.

"Мы продолжаем выступать в качестве советников для украинской армии", - отметил представитель Европейского командования. Однако по его словам, ВСУ теперь фактически сами направляют процесс обучения их батальонов иностранными военными инструкторами. Как уточнил представитель ЮКОМ, американские планы подготовки очередных четырех украинских батальонов в 2018 году уже сверстаны и обеспечены финансированием из федерального бюджета США.

В свою очередь в пресс-службе Госдепартамента ТАСС заявили, что американская администрация продолжает "изучать запросы Украины" о предоставлении ей той или иной боевой техники и иных видов военной помощи. "С 2014 года мы предоставили снаряжение и обеспечили подготовку на сумму, превышающую $750 млн <...>", - добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

В 2017 финансовом году, завершившемся в США 30 сентября, Пентагон, как свидетельствовали ранее ТАСС в ЮКОМ, должен был обучить четыре батальона украинских ВС. Но в процессе такой деятельности американская сторона рассчитывала переключить основное внимание на создание центра боевой подготовки украинских войск на Яворовском полигоне в Львовской области. В 2016 году США подготовили шесть батальонов ВС Украины, включая один - спецназа. В позапрошлом году США обучили три батальона национальной гвардии Украины, в которую, как ранее указывал МИД России, влились и ультранационалисты.

Согласно сведениям, излагавшимся прежде американскими властями, Киеву передавались, в частности, контрбатарейные радары, беспилотные летательные аппараты, защищенные средства связи и средства радиоэлектронной борьбы. Тем не менее Украина добивается и поставок американского оружия.