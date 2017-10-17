Арабо-курдские отряды отбили у ИГ госпиталь "Аль-Ватани" в Ракке

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, отбила у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) здание госпиталя "Аль-Ватани" в городе Ракка (510 км от Дамаска). Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СДС.
"Во время столкновений (сил СДС с террористами ИГ - прим. ТАСС) был освобожден и очищен от боевиков госпиталь "Аль-Ватани", ликвидированы 22 иностранных наемника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас столкновения продолжаются в окрестностях городского стадиона. Как отмечает агентство Reuters, стадион - это последняя основная позиция экстремистов ИГ в Ракке.
Ранее официальный представитель СДС Таляль Силло сообщил агентству Firat, что в руках террористов остается менее 10% территории города. По его словам, перед завершающим этапом операции по освобождению населенного пункта от банд ИГ мирное население в основном покинуло Ракку. Как указал Силло, капитуляция почти 300 боевиков поставила в трудное положение наемников, которые отказываются сложить оружие. Их численность составляет 250-300 человек.
Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США, в военных операциях принимает участие группа американского спецназа, переброшенная из Ирака.