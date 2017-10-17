СБ Украины направила в суд дело против задержанного в Донбассе россиянина Агеева

КИЕВ 17 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд материалы дела против задержанного в Донбассе гражданина России Виктора Агеева. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"СБУ направила в суд дело российского военнослужащего Виктора Агеева", - говорится в сообщении.

Как утверждает СБУ, следствием установлено, что Агеев является российским военнослужащим, который с марта 2017 года присоединился к силам провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты. По данному делу также проходят двое представителей ополчения ЛНР.

Всем им предъявлено обвинение в создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание сроком от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Агеев был задержан украинскими военными возле Луганска в июне 2017 года.

По данным Министерства обороны России, он никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".

Агеев в настоящее время содержится в Старобельском СИЗО Луганской области. 6 октября с ним встретилась уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.