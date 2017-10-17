Глава МИД Украины не верит в достижение договоренности с Венгрией о языках нацменьшинств

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия может остаться единственной страной, с которой Украине не удастся достичь компромисса относительно нормы о языках национальных меньшинства в новом законе "Об образовании". Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

"Я считаю, что это (доработка закона "Об образовании" - прим. ТАСС) закончится тем, что мы представим план реализации закона, где все будет четко записано, потом будут выводы Венецианской комиссии, мы их учтем в законе о среднем образовании. А далее будет только одна страна - Венгрия, которая и дальше будет расшатывать эту тему, другие страны не будут иметь ни практических, ни политических претензий", - считает Климкин.

По его мнению, проблемы решения вопроса с Венгрией связаны с внутренней политикой в этой стране. "Там есть много политиков, которые хотят сохранить венгерскую общину ограниченной, без влияния Украины", - аргументировал он.

В конце сентября на Украине был принят закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В ближайшие годы, по мере поэтапного вступления закона в силу, преподавание на языках меньшинств теперь будет возможно только в начальной школе, дальнейшее обучение допускается только на украинском языке. Россия резко раскритиковала украинский закон об образовании, нарушающий подписанные Киевом международные соглашения в сфере защиты прав человека. Острой критике языковую норму закона подвергли и западные соседи Украины, в связи с чем закон был отравлен на изучение в Венецианскую комиссию.