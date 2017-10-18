Председатель фракции БПП обвинил Саакашвили в стремлении захватить власть любой ценой

Футбольный "Спартак" нанес имена 2690 болельщиков на клубный автобусСпорт 18 октября, 16:59
Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"Спорт 18 октября, 16:43
"Газпром нефть" переименовала месторождение, чтобы партнерам было легче его произноситьЭкономика и бизнес 18 октября, 16:34
В Красноярске отметили 500 дней до УниверсиадыСпорт 18 октября, 16:32
Бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016Спорт 18 октября, 16:20
Историки назвали диссертацию Мединского важной и полезной для наукиНаука 18 октября, 16:18
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"Спорт 18 октября, 16:14
Росстат: грузооборот транспорта в России за 9 месяцев вырос на 6,8%Транспорт 18 октября, 16:11
Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК "Ротор-Волгоград"Спорт 18 октября, 16:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов обвинил лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в стремлении захватить власть в стране любой ценой.
"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель - это реальная масштабная дестабилизация на Украине для захвата власти любой ценой", - заявил он в среду с трибуны Верховной рады.
Герасимов также призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, потому что это, по его словам, "неправильные действия".
Во вторник у здания Верховной радой начался митинг, одним из инициаторов которого стал Михаил Саакашвили. Его участники выдвинули ряд требований, в частности отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований.
Генпрокурор и глава полиции обещали не трогать палатки протестующих. На данный час, как отмечают в полиции, "грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано".