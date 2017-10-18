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Председатель фракции БПП обвинил Саакашвили в стремлении захватить власть любой ценой

Международная панорама
18 октября, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

Артур Герасимов также призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, потому что это "неправильные действия"

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов обвинил лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в стремлении захватить власть в стране любой ценой.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель - это реальная масштабная дестабилизация на Украине для захвата власти любой ценой", - заявил он в среду с трибуны Верховной рады.

Герасимов также призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, потому что это, по его словам, "неправильные действия".

Во вторник у здания Верховной радой начался митинг, одним из инициаторов которого стал Михаил Саакашвили. Его участники выдвинули ряд требований, в частности отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований.

Генпрокурор и глава полиции обещали не трогать палатки протестующих. На данный час, как отмечают в полиции, "грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано".

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