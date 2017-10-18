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Начальник генштаба сирийской армии обвинил США в препятствии в войне с терроризмом

Международная панорама
18 октября, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам Али Айюба, Вашингтон прибегает к "услугам террористов и наемников для нападений на сирийскую армию"

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Материал из 1 страницы
Начальник генштаба сирийской армии Али Айюб

Начальник генштаба сирийской армии Али Айюб

© REUTERS/SANA/Handout via Reuters

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты "пытаются помешать успехам сирийской армии в войне с терроризмом". Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в среду начальник генштаба сирийской армии Али Айюб. Он выступил на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Бакери, который находится с визитом в Дамаске.

По словам генерала, США "чинят препятствия на пути продвижения сирийских войск во время их операций против бандформирований". "Они [США] прибегают к услугам террористов и наемников для нападений на сирийскую армию", - утверждал Айюб.

Сирийский и иранский военачальники отметили, что вооруженные силы двух дружественных государств "накопили боевой опыт, который будет способствовать скорейшей ликвидации террористических группировок".

Бакери осудил израильские агрессивные действия против Сирии и подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориального единства арабской республики. "Мы находимся в Дамаске для того, чтобы подтвердить прочность нашего партнерства в борьбе с общими врагами и различными вызовами", - отметил генерал.

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