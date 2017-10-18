Иран не планирует выходить из ядерной сделки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил в среду намерение Тегерана сохранить ядерную сделку с ведущими мировыми державами. При этом Хаменеи предупредил, что если США разорвут ее, то "Иран разрежет ее на мелкие кусочки". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Руководитель ИРИ также подчеркнул, что для Тегерана неприемлемо давление со стороны Европы в отношении его региональной политики и ракетной программы. "Для Ирана неприемлемы европейское вмешательство в ракетную программу Ирана и нашу политику в регионе, следование европейцами американской политики запугивания", - сказал Хаменеи.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение ИРИ положений ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного Ираном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" ИРИ. Кроме того, элитные части ВС ИРИ - Корпус стражей исламской революции - были включены в список организаций, "поддерживающих терроризм". США ввели против них санкции.