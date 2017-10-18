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Президент Хорватии пригласила Путина посетить республику

Международная панорама
18 октября, 14:03 дата обновления: 18 октября, 14:23 UTC+3

Ранее российские лидеры с официальными визитами в Хорватию не приезжали

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила президента РФ Владимира Путина посетить республику с первым официальным визитом.

"Позвольте пригласить вас в Республику Хорватию с официальным визитом", - обратилась Грабар-Китарович к Путину во время их встречи в Сочи, отметив, что ранее российские лидеры не приезжали в Хорватию с такими визитами.

Путин был в республике лишь один раз - в 2007 году на Энергетическом форуме.

Грабар-Китарович, избранная президентом Хорватии в 2015 году, впервые приехала в Россию в этом качестве, хотя в 2006 году она уже посещала РФ в должности главы МИД. Всего начиная с 2000 года руководители Хорватии совершили семь визитов в Россию. В частности, в 2014 году на тот момент президент Хорватии Иво Йосипович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Путин, Владимир Владимирович
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