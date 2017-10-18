Комитет Рады рекомендовал к рассмотрению законопроекты о снятии неприкосновенности

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия в среду рекомендовал парламентариям рассмотреть два законопроекта об отказе от депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил первый замглавы комитета Леонид Емец.

"Принято решение: старый законопроект, где было и по судьям, и по депутатам рекомендовать снять с рассмотрения. Депутатский законопроект рекомендовать парламенту направить в Конституционный суд (КС), президентский - тоже направить в КС. За это еще завтра (в четверг - прим. ТАСС) Рада [должна] проголосовать", - написал он на странице в Facebook.

Емец подчеркнул, что в КС законопроекты необходимо отправлять обязательно, так как эта процедура предусмотрена Конституцией.