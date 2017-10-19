СМИ: в Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ

ТУНИС, 18 октября. Антитеррористические подразделения Национальной гвардии Туниса пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Загуан (на севере страны), связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в среду тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на источник в силах безопасности республики.

По его данным, в состав группы входили пять человек, которые подозреваются в вербовке молодых граждан Туниса в ряды ИГ с целью их дальнейшей переправки в зоны боевых конфликтов в Сирии, Ираке и Ливии. Как сообщил источник, члены ячейки действовали в провинциях Загуан, Сус и Махдия.

С проблемой экстремизма Тунис столкнулся после революции в 2011 года. В годы нестабильности в республике возросла популярность идей исламизма. Ситуацию усугубляет гражданская война в соседней Ливии.

В настоящее время в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, введенный 24 ноября 2015 года (последний раз он продлевался 12 октября сроком на 1 месяц) после того, как смертник подорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. Тогда погибли 13 человек, 20 получили ранения. Ответственность за вылазку взяла на себя ИГ.