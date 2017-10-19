Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с делегацией протестующих из-за того, что в ее состав входили депутаты, встречу с которыми он счел неприемлемой. Об этом рассказал председатель фракции президентской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

Он пояснил, что о встрече попросил депутат от БПП Мустафа Найем, и президент на нее согласился, однако вместе с ним пришли Юрий Левченко ("Свобода") и Юрий Деревянко (внефракционный), которые делали неприемлемые вещи. "Когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной раде, когда там были дети, то это неприемлемо", - сказал Герасимов агентству "Укринформ".

При этом в сети появилось видео, на котором первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук объясняет пришедшем к Порошенко депутатам, что их акция должна носить мирный характер.

Ранее сам Мустафа Найем сообщал, что делегации предлагали пройти к президенту не в полном составе, что для них оказалось неприемлемо.

Массовая акция у стен Верховной рады началась 17 октября. Ее участники требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", а также ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ). Кроме того к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". Участники акции заявляли о намерении оставаться на месте, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.