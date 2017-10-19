Афроамериканец через Верховный суд США требует признать неконституционным флаг Миссисипи

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Афроамериканский юрист из Миссисипи Карлос Мур направил обращение в Верховный суд (ВС) США с целью добиться признания неконституционным флага данного штата. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP), он ссылается на то, что на флаге штата сохранилась эмблема рабовладельческой Конфедерации южных штатов США - синий крест с 13 белыми звездами.

Как напомнило агентство AP, суды в штате Миссисипи уже дважды отклоняли иск Мура на том основании, что он не сумел доказать, что факт существования данного флага наносить ему ущерб. В документах, поданных в ВС от имени губернатора штата Миссисипи Фила Брайанта, указывается, что Мур не смог подтвердить связь между символом Конфедерации на флаге штата и расовой дискриминацией.

Вопрос об изменении флага штата, существующего в нынешнем виде с 1894 года, уже выносился на референдум в Миссисипи в 2001 году, и тогда жители штата высказались за его сохранение. Брайант, как отметило агентство AP, подчеркнул, что вопрос об изменении флага штата должен решаться только в ходе референдума в Миссисипи.

Особую остроту вопрос о символике, сохранившейся со времен Гражданской войны в США (1861-1865 годы), приобрел после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. После этого несколько муниципалитетов в штате Миссисипи, а также восемь университетов в этом штате перестали вывешивать флаг, который может считаться оскорбительным для 38% темнокожих жителей Миссисипи.