WSJ: суд в течение 60 дней решит, отклонять ли иск о нарушении Трампом конституции

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен в течение 60 дней примет решение о том, следует ли отклонить поданный ранее в отношении президента США Дональда Трампа иск, по которому его обвиняют в нарушении положений американской конституции, запрещающих первым лицам в стране принимать выплаты от иностранных властей. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Иск был подан в январе организацией под названием "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), объединяющей юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики. По словам представителей организации, Трамп "не предпринял необходимых шагов, чтобы избежать нарушения конституции" после вступления в должность президента. Они подчеркивают, что республиканец не отказался от права собственности на свои компании, а лишь отошел от руководства ими, а также не распродал принадлежащие ему активы, в том числе зарубежные. В июне адвокаты министерства юстиции США потребовали отклонить данный иск.

В понедельник в суде состоялись слушания, на которых стороны представили свои аргументы. Судья Джордж Дэниелс в конце заседания указал, что заниматься данным вопросом следовало бы, возможно, не суду, а Конгрессу США. Судья сообщил, что примет решение о том, нужно ли отклонить иск, в течение следующих 60 дней.

Аргументы сторон

Представители CREW настаивают, что прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением в адрес президента, что нарушает законы США. Такими выплатами могут также считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за аренду недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

Между тем, адвокаты минюста подчеркивают, что положения американской конституции, касающиеся запрета для государственных чиновников принимать подарки или вознаграждения от других государств, распространяются лишь на действия, совершаемые президентом лично. По словам юристов, данные ограничения не касаются деловых операций, которые осуществляют принадлежащие Трампу компании.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересов остальных членов семьи.