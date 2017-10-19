Переговоры по Сирии в Астане пройдут 30-31 октября

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АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Седьмая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии состоится 30-31 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
"По согласованию стран - гарантов режима прекращения боевых действий седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках "астанинского процесса" состоится 30-31 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
В МИД напомнили, что состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров в Астане завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. "Созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.
Участники седьмой встречи планируют утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников.
"В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. "Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - уточнили в МИД.