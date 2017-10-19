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КСИР: Иран ускорит развитие ракетной программы, несмотря на давление Запада

Международная панорама
19 октября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Отмечается, что это ответ на "враждебный подход" президента США Дональда Трампа

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Иран ускорит развитие программы по разработке баллистических ракет, несмотря на давление со стороны США и Европейского союза. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), сообщает агентство Tasnim.

"Иран расширит программу по разработке баллистических ракет и продолжит наращивать ее темпы в ответ на враждебный подход [президента США Дональда] Трампа в отношении КСИР", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение ИРИ положений ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного Ираном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году.

Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" ИРИ. Кроме того, Соединенные штаты включили КСИР в список организаций, "поддерживающих терроризм".

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