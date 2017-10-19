Заместители глав МИД России и Ирана обсудили борьбу с терроризмом

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва и Тегеран выступают за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом исключительно на основе международного права. Об этом заявили в четверг в российском дипведомстве по итогам встречи в Москве заместителей министров иностранных дел России и Ирана Олега Сыромолотова и Аббаса Арагчи.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня с акцентом на тематику противодействия терроризму, - отметили в МИД РФ. - С обеих сторон была отмечена важность консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим глобальным вызовом исключительно в соответствии с международным правом".
Стороны также обсудили задачи укрепления взаимодействия на площадках международных организаций и вопросы двусторонних отношений.