СМИ: иракский суд выдал ордер на арест замглавы курдской автономии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ираке санкционировал арест одного из командующих курдскими военизированными формированиями "пешмерга" и вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула.

Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria.

По его информации, Расул обвиняется в "оскорблении вооруженных сил" Ирака, участвовавших в операции по восстановлению стабильности в Киркуке. Политик назвал их оккупационными.

В ночь на 16 октября премьер-министр Хейдар аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

В среду командование операцией объявило о завершении кампании и выполнении поставленных задач.