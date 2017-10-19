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СМИ: иракский суд выдал ордер на арест замглавы курдской автономии

Международная панорама
19 октября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Косрат Расул обвиняется в оскорблении вооруженных сил Ирака

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ираке санкционировал арест одного из командующих курдскими военизированными формированиями "пешмерга" и вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула.

Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria.

По его информации, Расул обвиняется в "оскорблении вооруженных сил" Ирака, участвовавших в операции по восстановлению стабильности в Киркуке. Политик назвал их оккупационными.

В ночь на 16 октября премьер-министр Хейдар аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

В среду командование операцией объявило о завершении кампании и выполнении поставленных задач.

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