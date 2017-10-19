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Атамбаев поблагодарил Путина за помощь в реализации ряда важных проектов

Международная панорама
19 октября, 15:36 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 19, октября. /ТАСС

Кроме того, президенты России и Киргизии обсудили "актуальные вопросы кыргызско-российских отношений"

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БИШКЕК, 19 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации ряда проектов в республике. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы киргизского государства.

По ее данным, 19 октября состоялся телефонный разговор руководителей двух государств. "Атамбаев поблагодарил президента России за помощь и поддержку в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты России и Киргизии обсудили "актуальные вопросы кыргызско-российских отношений".

Главы двух государств "также обсудили вопросы дальнейшего экономического взаимодействия стран Евразийского экономического союза".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Россия Киргизия
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