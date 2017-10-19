Трамп считает, что досье с компроматом на него якобы могло быть оплачено РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг предположил, что частная компания Fusion GPS, составившая на него досье с непроверенными данными компрометирующего характера, могла получить за это деньги от его соперников из Демократической партии, от ФБР и якобы даже от России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Тем самым Трамп прокомментировал сообщения о том, что руководители Fusion GPS отказались давать показания специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках проводимого им расследования утверждений о попытках России повлиять на ход прошлогодних американских президентских выборов. При этом сотрудники компании в области безопасности сослались на пятую поправку к конституции США, которая разрешает гражданам не давать показания, которые могут нанести им вред.

"Сотрудники фирмы, причастной к дискредитированному и фальшивому досье, сослались на пятую поправку, - написал Трамп. - Кто платил за него: Россия, ФБР или демократы (или все [они])?"

Workers of firm involved with the discredited and Fake Dossier take the 5th. Who paid for it, Russia, the FBI or the Dems (or all)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 октября 2017 г.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в его адрес. Запрос на сбор таких данных получила Fusion GPS. Позднее к работе над документом был подключен Кристофер Стил, глава лондонской фирмой Orbis Business Intelligence, укомплектованной бывшими сотрудниками британских спецслужб. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу перехватили демократы.

В досье утверждалось, в частности, что российская разведка обладает информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал эти сведения "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.