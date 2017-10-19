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Меркель: Европа поддерживает соглашение по иранской ядерной программе

Международная панорама
19 октября, 16:35 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, октября. /ТАСС

По словам канцлера Германии, тема соглашения "будет играть большую роль"

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Европейский союз привержен договоренностям, достигнутым по иранской ядерной программе (ИЯП). Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Тема соглашения по ИЯП будет играть большую роль. Мы четко дали понять, что мы привержены этому соглашению", - сказала глава кабмина ФРГ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение Ираном положений ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного Тегераном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" ИРИ.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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