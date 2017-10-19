Суд отказал адвокату Януковича в перерыве на заседании по делу о госизмене

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько в удовлетворении ходатайства об объявлении перерыва в заседании до встречи с обвиняемым.

"В удовлетворении ходатайства отказать, поскольку продолжается специальное судебное расследование. Адвокат может реализовать право на встречу с Януковичем, но оснований для перерыва в заседании или отказа адвоката от дела нет", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко. Кроме того, по его словам, суд установил, что обвиняемый не желает участвовать в судебном заседании.

Адвокат напомнил, что он просил три месяца на ознакомление с делом, этот срок истекает 18 ноября. По его словам, целесообразно направить запрос в Ростовский суд для организации видеоконференции с бывшим президентом. В связи с отказом в ходатайствах Герасько сказал, что тем самым нарушаются права защиты, что в дальнейшем "может стать основанием для отмены приговора".

По словам адвоката, он посетил Ростовскую область для встречи с Януковичем, но она не состоялась. В подтверждение он предоставил соответствующие видеозаписи, которые были приобщены к материалам дела.

Сейчас суд продолжает заслушивать сторону обвинения.

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.