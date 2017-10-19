ОБСЕ продлила работу миссии наблюдателей на границе РФ и Украины до конца января

Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"Спорт 19 октября, 18:41
Комиссия СФ выразила уверенность, что стадион ЧМ-2018 Нижнего Новгорода будет сдан в срокСпорт 19 октября, 18:33
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами КаспияПолитика 19 октября, 18:24
Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчахСпорт 19 октября, 18:03
Как учатся дети в одном из старейших сел ДагестанаВ стране 19 октября, 18:02
Евкуров призвал глав районов Ингушетии чаще проводить приемы гражданСеверный Кавказ 19 октября, 18:00
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 17:58
Одна из старейших в Москве гимназия имени Капцовых отметила 125-летний юбилейМосква 19 октября, 17:56
Минстрой намерен создать "города для пешеходов" в рамках программы по благоустройствуОбщество 19 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Постоянный совет ОБСЕ продлил работу миссии наблюдателей на российско-украинской границе еще на три месяца - до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.
Наблюдатели, как и прежде, будут размещены в пограничных пунктах контроля "Донецк" и "Гуково" на российской стороне границы.
"Мандат миссии, который состоит из 22 сотрудников, остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут контролировать и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о передвижении через границу", - говорится в сообщении.
Изначально решение о размещении миссии было принято 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца и постоянно продлевался.