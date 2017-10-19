ОБСЕ продлила работу миссии наблюдателей на границе РФ и Украины до конца января

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Постоянный совет ОБСЕ продлил работу миссии наблюдателей на российско-украинской границе еще на три месяца - до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Наблюдатели, как и прежде, будут размещены в пограничных пунктах контроля "Донецк" и "Гуково" на российской стороне границы.

"Мандат миссии, который состоит из 22 сотрудников, остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут контролировать и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о передвижении через границу", - говорится в сообщении.

Изначально решение о размещении миссии было принято 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца и постоянно продлевался.