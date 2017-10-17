Лукашевич: миссия ОБСЕ на Украине может увеличить число сотрудников до 800 к концу года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Миссия ОБСЕ на Украине планирует довести свою численность до 800 человек уже к концу 2017 года. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сейчас постепенно миссия наращивает свои верификационные возможности, соответственно, есть потребность к увеличению численности состава наблюдателей. Я думаю, по нашим контактам, миссия постарается сделать это до конца года, а не до марта следующего [года] - довести численность до 800 человек", - сказал он.
"Массированное присутствие СММ (Специальной мониторинговой миссии) в зоне конфликта, конечно, дает хорошие возможности удерживать стороны от столкновений и каким-то образом влиять на ситуацию, чтобы она не развивалась по спирали вооруженного противостояния", - подчеркнул дипломат, отметив, что мандат миссии наблюдателей дает им повод "содействовать снижению напряженности и предотвращать военные инциденты".
16 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ на Украине с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года и принял бюджет миссии, который составит €105,5 млн. СММ ОБСЕ занимается наблюдением за ситуацией на Украине и способствует налаживанию диалога по урегулированию кризиса. В настоящее время в стране работают около 700 представителей организации, но мандат миссии позволяет ОБСЕ иметь на Украине до 1 тысячи международных наблюдателей.