Выборы нижней палаты парламента пройдут в Чехии

ПРАГА, 20 октября. /ТАСС/. Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента начинаются в пятницу в Чехии. Согласно конституции республики, голосование проходит в два дня. Двери около 15 тыс. избирательных участков откроются в 14:00 по среднеевропейскому времени (15:00 мск) и закроются в 22:00 (23:00 мск).

В субботу, 21 октября, голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени (09:00 и 15:00 мск). Более восьми млн избирателей республики, население которой составляет почти 10,6 млн граждан, определят, какие из 31 зарегистрированной на выборах политических партий и движений обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами. Свыше девяти тысяч чехов будут голосовать за рубежом на избирательных участках, организованных в посольствах и консульствах республики.

Депутатами могут стать представители восьми партий

Согласно социологическим прогнозам, 200 депутатских кресел в нижней палате, в которой происходит основной законотворческий процесс, разделят между собой представители восьми политических субъектов.

Наибольший успех ожидает правоцентристское движение АНО (Акция недовольных граждан). Его возглавляет мультимиллиардер и в недавнем прошлом первый вице-премьер республики Андрей Бабиш. Финансовый скандал, в результате которого несколько месяцев назад он покинул действующее правительство и был привлечен к уголовной ответственности, негативно отразился на рейтинге политического субъекта. Тем не менее, АНО, как свидетельствуют опросы населения, может рассчитывать на поддержку 25% избирателей.

Социал-демократы, являющиеся основными политическими оппонентами АНО, могут собрать 12,5% голосов. Третью по численности фракцию в нижней палате смогут сформировать коммунисты, опирающиеся на поддержку 10,5% избирателей.

Парламентские кресла ждут также гражданских демократов, считающих себя наиболее яркими выразителями либеральных взглядов, христианских демократов и крупнейшую партию правой оппозиции ТОП-09 (Традиции, ответственность и процветание).

Значительные шансы на успех имеют быстро набирающие среди избирателей популярность Чешская пиратская партия и политическое движение "Свобода и прямая демократия" во главе с депутатом действующего состава нижней палаты Томио Окамурой. СМИ характеризуют их как "несистемные политические субъекты" и "нарушающие сформировавшуюся партийную структуру" в Чехии.

Определенные шансы есть еще у двух партий

С трудом сможет преодолеть пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в парламент, политическое движение "Старосты и независимые". Социологи не исключают определенные шансы Партии зеленых. Между тем, появление представителей этих двух политических субъектов в нижней палате было бы, согласно их прогнозам, скорее неожиданностью, которая иногда сопутствует волеизъявлению избирателей.

Президент поручит формирование правительства сильнейшей партии

Пражские политологи прогнозируют, что по итогам выборов чешская политическая карта претерпит серьезные изменения - социал-демократы уступят лидерство АНО. Вероятным претендентом на пост премьера станет Андрей Бабиш.

Президент Чехии Милош Земан уже заявил, что поручит формирование нового правительства республики главе партии, заручившейся наибольшей поддержкой избирателей. Хозяин Пражского града также связал громкий скандал вокруг Андрея Бабиша с обострением предвыборной борьбы и желанием партий-оппонентов АНО значительно потеснить популярное движение на национальной политической сцене.

Ожидается явка избирателей свыше 60%

На чешских парламентских выборах явка избирателей, как правило, зависит от погоды. Метеорологи прогнозируют, что в пятницу и субботу в республике будет прохладно и дождливо. Это значит, что чехи примут более активное участие в голосовании, чем в теплую и солнечную погоду, когда многие из них отдают предпочтение отдыху на лоне природы.

Социологи, согласно итогам последнего перед выборами опроса населения, ожидают участие в голосовании 64% избирателей. Предварительные итоги выборов, благодаря электронной системе подсчета голосов, должны быть объявлены уже в субботу вечером.