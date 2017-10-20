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Глава МИД Австралии получила письмо от парламентариев КНДР

Международная панорама
20 октября, 3:43 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 20, октября. /ТАСС

По словам Джули Бишоп, в послании парламентарии КНДР призвали Канберру отказаться от поддержки политики США в отношении Пхеньяна

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СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила, что получила письмо от парламентариев КНДР с призывом к Канберре отказаться от поддержки политики США в отношении Пхеньяна. В опубликованном в пятницу в газете The Sydney Morning Herald интервью глава австралийского внешнеполитического ведомства рассказала, что это адресованное парламенту ее страны открытое письмо членов комитета по иностранным делам Верховного народного собрания КНДР было передано севекорейскими дипломатами в посольство Австралии в Джакарте, а затем переправлено ей.

"Насколько мне известно, это первое такое письмо, которое получает из Северной Кореи глава МИД Австралии, - отметила Бишоп. - Это открытое письмо, обычно они не передают так свои послания внешнему миру".

"Полагаю, что данное письмо свидетельствует о том, что коллективная санкционная стратегия союзников и партнеров, призванная оказать максимальное дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, срабатывает", - подчеркнула австралийский министр.

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Бишоп, Джули
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