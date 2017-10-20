В Сенате США хотят получить больше данных о действиях американского спецназа в Африке

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы намерены получить больше сведений о действиях спецназа США в странах Африки, а также о том, в каких условиях военнослужащие выполняют свои задачи.

"Мы обсуждаем вопрос о том, как нам получить информацию, которая нам нужна", - сообщил журналистам в четверг председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил (ВС) Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона). Он отказался отвечать на вопросы о том, как именно законодатели хотят это сделать.

Тема присутствия американских военных в странах Африки стала одной из главных в США после того, как в Нигере во время нападения боевиков, связанных, как предполагается, с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в начале октября погибли четверо военнослужащих из спецназа сухопутных войск США. Согласно официальной версии, совместный патруль ВС Нигера и США попал в засаду на юго-западе страны. Как сообщил 12 октября американский министр обороны Джеймс Мэттис, проводится расследование данного инцидента, пока у его ведомства нет точных данных о случившемся.

"Наша работа состоит в том, чтобы разобраться в произошедшем, - отметил со своей стороны старший демократ комитета по делам ВС Джек Рид (штат Род-Айленд). - Они [спецназ США] вели там подготовку [местных сил] и оказывали помощь. Это длительные миссии, особенно для спецвойск - отправляться в другие страны и готовить там военных". Рид полагает, что погибшие военные не ожидали контакта с противником.

"Важно понимать, есть ли у нас стратегия в Африке? Имели ли они необходимые им данные разведки? А со стратегической точки зрения мы должны разобраться, можем ли мы действовать там более эффективно и следует ли нам вообще вести там эту работу", - резюмировал сенатор.

"Нам нужно понять, где находятся остальные [военнослужащие]", - в свою очередь утверждал сенатор Линдси Грэм (штат Южная Каролина). "Я за то, чтобы мы убили всех террористов, которых можем, но я хочу знать, что мы делаем", - подчеркнул он. По мнению Грэма, министерству обороны США следует в полной мере информировать о текущих военных операциях руководство профильных комитетов Конгресса, в таком случае Пентагон сможет получить больше поддержки от законодателей.