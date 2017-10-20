Меркель: ЕС шагнул вперед в выстраивании единой оборонной политики

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. ЕС значительно продвинулся вперед в выстраивании единой оборонной политики. Такое мнение высказала в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам работы первого дня саммита ЕС.

"Европейская оборонная политика достигла большого прогресса. Это инициатива, которая с 1950-х годов была отложена в сторону, а теперь в течение одного года приняла очертания", - сказала канцлер.

Меркель отметила, что в июне следующего года главы МИД и обороны стран ЕС должны будут представить предложения по дальнейшим действиям в этой сфере. Канцлер подчеркнула, что объединение усилий в области обороны - это "один из столпов новой европейской политики".