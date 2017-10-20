СМИ: в Турции выдали ордер на арест 110 человек, подозреваемых в связях с Гюленом

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордер на арест 110 человек по подозрению в причастности к организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую обвиняют в организации попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщило в пятницу агентство DHA.

По его данным, сотрудники сил безопасности уже начали операцию по задержанию сразу в 24 провинциях страны, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе, Эскишехире. Отмечается, что все подозреваемые являются сотрудниками холдинга Kaynak или его дочерних предприятий.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.