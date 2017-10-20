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СМИ: на севере Киркука завязались столкновения между "пешмерга" и иракскими военными

Международная панорама
20 октября, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Отмечается, что отряды курдов открыли огонь по военным в населенном пункте Алтынкёпрю

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Столкновения между курдскими военизированными формированиями "пешмерга" и иракскими правительственными силами зафиксированы в пятницу на севере провинции Киркук. Об этом сообщил новостной портал Al-Baghdadia.

По имеющейся информации, вооруженное противостояние завязалось в подконтрольном отрядам "пешмерга" населенном пункте Алтынкёпрю. Курдские отряды открыли огонь по позициям военных, когда те вошли в город в рамках операции по восстановлению стабильности в Киркуке.

Иракским федеральным силам, в том числе шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби", удалось без боя вернуть под контроль Багдада большую часть стратегических объектов в Киркуке и одноименный административный центр, удерживаемый ранее курдским ополчением.

В ночь на 16 октября премьер Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, не входящем в состав Иракского Курдистана. Ситуация вокруг него резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому Киркук присоединился в одностороннем порядке.

Меньше чем за сутки военные вернули контроль над городом и его окрестностями после того, как из него были выведены "пешмерга". Под управление правительственных сил также перешли все нефтяные месторождения Киркука, разрабатываемые государственной Северной нефтяной компанией (North Oil Company, NOC).

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