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СМИ: иракские силовики вернули последний город в Киркуке, подконтрольный курдам

Международная панорама
20 октября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По имеющейся информации, силы федеральной полиции и контртеррористические подразделения спецназа Ирака вошли в населенный пункт Алтынкёпрю на севере провинции Киркук

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Иракские силовики вернули под контроль центрального правительства последний в провинции Киркук город, удерживаемый курдскими военизированными формированиями "пешмерга". Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, силы федеральной полиции и контртеррористические подразделения спецназа Ирака вошли в населенный пункт Алтынкёпрю на севере провинции Киркук.

По версии курдских СМИ, на подступах к городу завязались боестолкновения между "пешмерга" и иракскими военными. Источники в силовых структурах страны эти данные опровергают.

Иракским федеральным силам и проправительственному шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби" удалось без боя вернуть под контроль большую часть стратегических объектов в Киркуке и одноименный административный центр, удерживаемый ранее курдским ополчением.

В ночь на 16 октября премьер Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, не входящем в состав Иракского Курдистана. Ситуация вокруг него резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому Киркук присоединился в одностороннем порядке.

Меньше чем за сутки военные вернули контроль над городом и его окрестностями после того, как из него были выведены "пешмерга". Под управление правительственных сил также перешли все нефтяные месторождения Киркука, разрабатываемые государственной Северной нефтяной компанией (North Oil Company, NOC).

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