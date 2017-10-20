Прокуратура ФРГ предъявила обвинения бывшему надзирателю концлагеря Майданек

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила обвинения бывшему надзирателю нацистского концлагеря Майданек (на территории современной Польши). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении инстанции.

Как отмечается, 96-летний мужчина обвиняется в пособничестве убийству. По данным следствия, в период с августа 1943 по январь 1944 года он в составе "Ваффен-СС" служил надзирателем в Майданеке. "По имеющимся сведениям, обвиняемый, как и все остальные члены СС, служившие в лагере, знал об организованных массовых убийствах", - подчеркнула прокуратура.

Следствие утверждает, что мужчина, которому тогда было 22 года, своими действиями фактически поддержал 3 ноября 1943 года так называемую акцию "Праздник урожая" (Aktion Erntefest). Это кодовое название операции нацистов по убийству как минимум 17 тыс. евреев в Майданеке.

Предъявить обвинения удалось благодаря предварительной работе, которую проделали сотрудники расположенного в городе Людвигсбург Центра по раскрытию преступлений национал-социализма.

Лагерь Майданек был построен заключенными под польским Люблином одновременно с лагерем в Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По официальным данным, через него прошло 300 тыс. человек, в основном поляки, евреи и советские военнопленные. С 1942 года в газовых камерах там было уничтожено 80 тыс. узников. В настоящее время на территории лагеря действует мемориальный комплекс.