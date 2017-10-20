Порошенко обвинил в бездеятельности главу МВД, допустившего "палаточный пикет" около Рады

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки около парламента. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

По его данным издания, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции. Он был раздражен тем, что "людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на ул. Грушевского" и обвинил Авакова в бездеятельности.

Аваков в свою очередь ответил, что "выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее", пишет издание.

По данным "Украинской правды", 19 октября вечером Аваков снова был вызван к Порошенко на Банковую, информации об этой встрече нет.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батьковщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко".

В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований.