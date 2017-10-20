ЕС: Лондон еще не подтвердил свои конкретные финансовые обязательства по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания все еще не подтвердила свои конкретные финансовые обязательства в связи с выходом королевства из состава сообщества. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"В то время как Великобритания заявила, что будет соблюдать свои финансовые обязательства, взятые на себя во время членства в ЕС, она тем не менее все еще не превратила это [заявление] в твердое и конкретное обязательство", - отмечается в нем.