Туск: сообщения, что переговоры о Brexit блокированы, оказались сильно преувеличены

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Сообщения, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) блокированы, "оказались сильно преувеличены". Такое мнение высказал в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"После вчерашнего выступления премьер-министра [Великобритании] Терезы Мэй и сегодняшнего обсуждения с лидерами 27 стран у меня сложилось впечатление, что сообщения о тупике на переговорах между ЕС и Великобританией сильно преувеличены", - сказал он.

Он подчеркнул, что, хотя "прогресс на переговорах по Brexit недостаточен", но неразрешимых проблем там нет. "Сегодня мы решили начать подготовительную работу ко второй фазе. Надеюсь, что сможем перейти к ней в декабре", - отметил Туск.