От действий полиции в Каталонии в начале октября пострадали более тысячи человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более тысячи человек пострадали в результате действий сотрудников правоохранительных органов Испании во время референдума в Каталонии и в течение трех дней после него. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства автономии.

"В общей сложности за медицинской помощью в период с 1 по 4 октября обратились 1066 человек", - говорится в сообщении правительства Каталонии. Как отмечается в пресс-релизе, больше всего пострадавших было в день голосования - 991 человек, среди них двое детей в возрасте младше 11 лет и 23 человека старше 79 лет.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для голосования. В МВД Испании ранее сообщили, что более 430 стражей порядка получили травмы.