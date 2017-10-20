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Рахой: меры по введению прямого управления в Каталонии получат поддержку оппозиции

Международная панорама
20 октября, 15:12 дата обновления: 20 октября, 15:45 UTC+3

По словам премьера Испании, речь идет о Социалистической партии и центристской партии Ciudadanos ("Граждане")

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Меры по введению прямого управления в Каталонии получат поддержку ключевых партий испанской оппозиции. Об этом заявил премьер Испании Мариано Рахой, выступая в пятницу на брифинге после саммита ЕС.

"Меры я объявлю завтра", - сказал он. По словам Рахоя, предстоящий запуск 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, поддержат главные оппозиционные партии Испании - Социалистическая партия и центристская партия Ciudadanos ("Граждане").

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