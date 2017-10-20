Рахой: меры по введению прямого управления в Каталонии получат поддержку оппозиции

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Меры по введению прямого управления в Каталонии получат поддержку ключевых партий испанской оппозиции. Об этом заявил премьер Испании Мариано Рахой, выступая в пятницу на брифинге после саммита ЕС.
"Меры я объявлю завтра", - сказал он. По словам Рахоя, предстоящий запуск 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, поддержат главные оппозиционные партии Испании - Социалистическая партия и центристская партия Ciudadanos ("Граждане").