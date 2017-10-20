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Тиллерсон: освобождение Ракки не означает окончания борьбы с ИГ

Международная панорама
20 октября, 18:52 UTC+3 ВАШИНГТОН 20, октября. /ТАСС

По словам госсекретаря США, международная коалиция продолжит применять все средства для освобождения сирийцев от жестокости террористов

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ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Освобождение Ракки от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не означает, что борьба с группировкой закончена, международная коалиция продолжит применять все средства для ее окончательной ликвидации. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона.

"Потеря ИГ Ракки не означает, что наша борьба с ИГ завершена. Глобальная коалиция продолжит использовать все имеющиеся в распоряжении стран-членов средства, включая военную силу, разведку, дипломатию, экономические средства, правоохранительные органы и силу наших сообществ, пока все сирийцы не будут освобождены от жестокости ИГ", - сказал госсекретарь. Тиллерсон также заверил, что коалиция будет продолжать кампанию, направленную на лишение боевиков ИГ возможности скрываться в других странах, привлекать в свои ряды новых членов, переводить средства и распространять пропаганду.

В своем заявлении госсекретарь поздравил с освобождением города сирийский народ, а также "Силы демократической Сирии" (СДС), которые, как подчеркнул шеф американской дипломатии, понесли значительные потери во время этой операции. "Наша работа далека от завершения, но освобождение Ракки - это критически важный этап в нашей глобальной борьбе с ИГ", - заметил он.

Тиллерсон сообщил, что сейчас идет активная работа по разминированию этого города, который считался оплотом группировки в Сирии. "Мы также поддерживаем усилия гражданского совета Ракки и других местных сил, направленные на укрепление безопасности и возобновление оказания базовых услуг для нормализации жизни местного населения, восстановление школ и создание условий для безопасного и добровольного возвращения вынужденных переселенцев домой", - добавил глава Госдепартамента.

По мнению Тиллерсона, с освобождением Ракки начинается "новая фаза конфликта в Сирии", США и партнеры будут добиваться "деэскалации насилия" по всей стране. Это позволит Вашингтону и его союзникам "сосредоточиться на проводимых ООН усилиях", направленных на "реальную политическую передачу власти" в стране.

Штурм Ракки, где находился главный форпост ИГ в Сирии, начался 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло Ракку. 17 октября остатки банд ИГ были выбиты из госпиталя "Аль-Ватани", где находился их главный штаб, и городского стадиона, который использовался как военный лагерь и тюрьма. Боевики - преимущественно иностранные наемники - сдались ополченцам.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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