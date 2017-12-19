Вучич передал сербский орден вдове Виталия Чуркина

БЕЛГРАД, 19 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич передал вдове постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина - Ирине Чуркиной - Орден Сербского знамени первой степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера, поступившем в ТАСС.

"Президент Сербии Александар Вучич вручил в Москве супруге Виталия Чуркина Ирине Орден Сербского знамени первой степени, которым представитель России при ООН был посмертно награжден. Во время торжественной церемонии в понедельник в посольстве Сербии в Москве президент Вучич заявил, что благодаря Чуркину сербский народ не признали виновным в геноциде", - говорится в сообщении.

"Чуркин останется в памяти российской и мировой дипломатии. Это один из редких людей, которые противостояли антисербской пропаганде, сербский народ никогда не забудет, что он сделал в июле 2015 года. Благодаря Чуркину на челе сербского народа нет клейма. Сегодняшний день важен для Сербии, поскольку мы благодарим друга, которому остались должны при жизни, еще раз большое спасибо!" - приводит слова президента Сербии национальное телевидение Сербии.

В свою очередь Ирина Чуркина заявила, что "Виталий Чуркин был народным дипломатом и очень сочувствовал сербскому народу". Она поблагодарила сербского лидера за награду, отметив, что орден будет храниться в поколениях семьи Чуркиных. На церемонии вручения присутствовали также дети российского дипломата.

Ранее, 21 февраля этого года, тогдашний президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского знамени первой степени. Его примеру последовал президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик. В Восточном Сараево 6 ноября боснийские сербы установили памятник российскому дипломату.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

Памятник в Восточном Сараево

Народная благодарность Виталию Чуркину среди боснийских сербов настолько сильна, что общественные организации из Республики Сербской (РС) воздвигли российскому дипломату памятник в Восточном Сараево. Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская неправительственная организация "Восточная альтернатива", поддержку также оказало посольство России в Боснии и Герцеговине.

"Этот памятник воздвигнут в благодарность гиганту дипломатии Виталию Чуркину за его "нет" от всего сербского народа РС", - заявил представитель организации "Восточная альтернатива" Войин Павлович.

У входа в музей современной истории Республики Сербской в Восточном Сараево установлена черная мраморная плита с портретом дипломата и выбитой золотом надписью: "Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за русское "Нет".

Обвинения в геноциде

Слова о "клейме на лбу сербского народа" президента Вучича и эпитафия на памятнике Чуркину в Боснии и Герцеговине напоминают о событиях 8 июля 2015 года, когда в Совбезе ООН с подачи Великобритании страны Запада попытались протащить резолюцию в память 20-летия событий в Сребренице, обвиняя сербскую сторону в геноциде мусульманского населения. Взяв слово перед голосованием, постоянный представитель РФ при ООН Чуркин, в 90-х годах работавший специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии и не понаслышке знакомый с боснийской проблематикой, призвал не ставить проект на голосование, отметив, что он контрпродуктивен и угрожает обострением ситуации в Боснии и Герцеговине, а также на Балканах. Однако после того, как проект все же вынесли на голосование, Чуркин использовал право вето, проголосовав против.