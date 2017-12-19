Столтенберг заявил о ежедневных кибератаках на страны НАТО

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО ежедневно подвергаются кибератакам разной степени опасности. Об этом, как сообщила радиостанция France Info, заявил во вторник во французской столице генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший в парижском военно-аналитическом центре Ecole militaire.

"Кибератаки на страны НАТО происходят ежедневно и осуществляются как государственными, так и негосударственными структурами. У этих атак различная степень опасности, но наблюдаются они постоянно", - сказал глава НАТО.

Он подчеркнул, что страны НАТО регулярно сталкиваются с применением методов так называемой гибридной войны. Под этим Столтенберг, в частности, имел в виду распространение дезинформации, пропаганды и ложных новостей.