Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон утверждает, что не наблюдает вывода российских войск из Сирии

Международная панорама
19 декабря, 20:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

С таким утверждением выступил официальный представитель штаба международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Пентагон не наблюдает вывода российских войск из Сирии. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель штаба международной коалиции во главе с США полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

Смотрите также
Истребитель Су-30 на аэродроме авиабазы "Хмеймим"

Успехи сирийской военной кампании России

"Мы не наблюдаем вывода [российских войск из Сирии]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

6 декабря президент России Владимир Путин сообщил о полном разгроме террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Он отметил, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этой территории закончена "разгромом террористов". 11 декабря Путин во время визита на авиабазу Хмеймим в Сирии поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из этой страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама