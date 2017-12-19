Пентагон утверждает, что не наблюдает вывода российских войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Пентагон не наблюдает вывода российских войск из Сирии. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель штаба международной коалиции во главе с США полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

"Мы не наблюдаем вывода [российских войск из Сирии]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

6 декабря президент России Владимир Путин сообщил о полном разгроме террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Он отметил, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этой территории закончена "разгромом террористов". 11 декабря Путин во время визита на авиабазу Хмеймим в Сирии поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из этой страны.