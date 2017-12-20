СМИ: жители Каталонии встретили премьер-министра Испании свистом и криками "долой"

БАРСЕЛОНА, 20 декабря. /ТАСС/. Жители города Фигерас освистали премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который прибыл в понедельник в Каталонию закрывать избирательную кампанию своей партии перед выборами в региональный парламент Каталонии. Об этом сообщила местная газета El Periódico.

Холодный прием был уготован Рахою в Фигерасе, где он начал свой визит в Каталонию с незапланированного посещения одного из местных музеев. На выходе главу правительства Испании ждала толпа недовольных каталонцев. "Долой, долой!", "Свободу политзаключенным!", - такими лозунгами "приветствовали" горожане премьера, сопровождая свое скандирование неодобрительным свистом.

Рахой не стал вступать в контакт с протестующими и место событий покинул, продолжив свой визит в Жироне. В Каталонию премьер прибыл на закрытие предвыборной кампании, чтобы поддержать кандидатов Народной партии (НП), которая является в Испании правящей. В Каталонии же политики НП находятся в постоянной оппозиции сторонникам каталонской независимости, которые пользуются большей популярностью среди избирателей.