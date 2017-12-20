Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жители Каталонии встретили премьер-министра Испании свистом и криками "долой"

Международная панорама
20 декабря, 0:41 UTC+3 БАРСЕЛОНА БАРСЕЛОНА 20, декабря. /ТАСС

По данным газеты El Periódico, Мариано Рахой не стал вступать в контакт с протестующими

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРСЕЛОНА, 20 декабря. /ТАСС/. Жители города Фигерас освистали премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который прибыл в понедельник в Каталонию закрывать избирательную кампанию своей партии перед выборами в региональный парламент Каталонии. Об этом сообщила местная газета El Periódico.

Смотрите также

Хроника кризиса в Каталонии

Холодный прием был уготован Рахою в Фигерасе, где он начал свой визит в Каталонию с незапланированного посещения одного из местных музеев. На выходе главу правительства Испании ждала толпа недовольных каталонцев. "Долой, долой!", "Свободу политзаключенным!", - такими лозунгами "приветствовали" горожане премьера, сопровождая свое скандирование неодобрительным свистом.

Рахой не стал вступать в контакт с протестующими и место событий покинул, продолжив свой визит в Жироне. В Каталонию премьер прибыл на закрытие предвыборной кампании, чтобы поддержать кандидатов Народной партии (НП), которая является в Испании правящей. В Каталонии же политики НП находятся в постоянной оппозиции сторонникам каталонской независимости, которые пользуются большей популярностью среди избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Страны
Испания
Персоны
Рахой, Мариано
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама