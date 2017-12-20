Госдеп не считает, что в стратегии нацбезопасности США закладываются идеи холодной войны

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что в новой стратегии национальной безопасности США, представленной в понедельник президентом Дональдом Трампом, закладываются принципы холодной войны. С таким утверждением на брифинге во вторник выступила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"У нас очень разноплановые отношения с Китаем, также как и с другими государствами. Как вы знаете, у президента Трампа сложились очень теплые отношения с председателем [КНР] Си Цзиньпином, но есть у нас и сферы, в которых наблюдаются разногласия", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Пекина, призвавшего Вашингтон отказаться от мышления холодной войны.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя обнародованную американскую стратегию национальной безопасности, заявила, что ошибки в области обеспечения госбезопасности нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США. С точки зрения Пекина, "в Вашингтоне должны как можно скорее отказаться от попыток искажения государственной стратегии Китая и его истинных намерений, от мышления времен холодной войны и уже более неактуальных взглядов, поскольку это нанесет ущерб не только другим государствам, но и самой американской стороне".

18 декабря Белый дом распространил текст новой стратегии национальной безопасности США, где прямо говорится, что Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов и "пытаются размыть американскую безопасность и процветание". Там же утверждается, что Москва и Пекин разрабатывают оружие, способное угрожать американской критической инфраструктуре и системам командования и управления.