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Президент Филиппин объявил о прекращении военных действий на Рождество

Международная панорама
20 декабря, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По словам Родриго Дутерте, он хочет, чтобы народ провел праздники "без стресса"

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в среду об одностороннем прекращении военных действий со стороны правительственных войск на период рождественских праздников. Глава государства ожидает такого же шага от коммунистической повстанческой группировки "Новая народная армия" (ННА), с которой филиппинская армия ведет борьбу, сообщило агентство Reuters.

По его данным, правительственные войска не будут участвовать в наступательных операциях с 24 декабря по 2 января, чтобы "уменьшить страх народа в Рождество". Власти надеются, что повстанцы "тоже сделают этот жест доброй воли". Ответа от ННА пока что не последовало, отмечает агентство.

Вечером во вторник президент заявил, что он хочет, чтобы народ провел праздники "без стресса". "Я не хочу подвергать дополнительному напряжению и без того страдающих людей", - указал он.

ННА, насчитывающая порядка 4 тыс. бойцов, с конца 1960-х годов добивается от филиппинских властей получения права на создание самостоятельного государства с коммунистической идеологией. Группировка ведет боевые действия против правительственных войск, в результате которых погибли более 40 тыс. человек.

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